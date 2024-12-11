Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:01

General Motors прекратит разработку роботакси

General Motors прекратит разработку роботакси
Фото: Robert Alexander/Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors прекратит разработку роботакси в рамках своей убыточной "дочки" Cruise LLC, подключив ее техническую команду к работе над технологиями автономного и вспомогательного вождения, говорится в пресс-релизе GM.

Компания заявила, что теперь сосредоточит усилия на разработке полностью автономных транспортных средств для личного пользования.

GM ссылается на "приоритеты по распределению капитала" и отмечает "значительное время и ресурсы, которые потребуются для масштабирования бизнеса".

ЭкономикаGeneral Motors приостанавливает работу над беспилотными OriginЧитать подробнее

GM, которой принадлежит около 90% акций Cruise, заключила соглашения с другими акционерами, которые позволят ей увеличить свою долю в компании до более 97%. Она также будет стремиться приобрести оставшиеся акции.

Впоследствии GM планирует провести реструктуризацию и переориентацию деятельности Cruise. Реализация этих планов (предположительно в первом полугодии 2025 года) "позволит сократить расходы более чем на $1 млрд в год", говорится в пресс-релизе.

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра отметила, что развитие технологий роботакси начнет окупаться в слишком отдаленном будущем, чтобы оправдать вложение в него средств. GM уже потратила на разработки в этом направлении $10 млрд, пишет New York Times.

"Вы должны понимать, во что обходится содержание парка роботакси, который не является нашим основным бизнесом", - сказала она во время телефонной конференции с аналитиками Уолл-стрит.

По ее словам, вместо этого GM сосредоточится на технологии, позволяющей автомобилям при определенных условиях рулить, ускоряться и тормозить без участия водителя. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге создать автомобили, способные управлять собой без контроля со стороны человека.

General Motors
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

Ведомства и бизнес РФ не увидели необходимости в лицензировании розничной торговли табаком

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });