Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

ЦБ Швейцарии снизил ставку до минимальных за два года 0,5% с 1%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 25 б.п., по данным Trading Economics.

ЦБ уменьшил ставку по итогам четвертого заседания подряд, до минимума с ноября 2022 года, на фоне ослабления темпов роста потребительских цен в стране. Инфляция в Швейцарии в ноябре упала до 0,7% с 1,1% в августе.

Регулятор также скорректировал инфляционные прогнозы. Теперь SNB ожидает, что средняя инфляция в стране в 2024 году составит 1,1% (ранее ожидалось 1,2%), в следующем году - 0,3% (ранее - 0,6%), в 2026 году - 0,8% (0,7%). При этом ЦБ по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1% в текущем году, оценка роста в 2025 году изменена до 1-1,5% с 1,5%.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 20 марта.

Курс швейцарской нацвалюты к 11:54 по Москве снижается на 0,4% и составляет 0,8874 франка за $1.

Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

РФ готовится снять ограничения для новых денег нерезидентов на фондовом рынке, без деления по "дружественности"

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на стабильных котировках нефти

Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли РФ

Большинство российских предприятий планирует увеличить зарплаты в 2025 году

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии90 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });