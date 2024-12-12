ЦБ Швейцарии снизил ставку до минимальных за два года 0,5% с 1%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 25 б.п., по данным Trading Economics.

ЦБ уменьшил ставку по итогам четвертого заседания подряд, до минимума с ноября 2022 года, на фоне ослабления темпов роста потребительских цен в стране. Инфляция в Швейцарии в ноябре упала до 0,7% с 1,1% в августе.

Регулятор также скорректировал инфляционные прогнозы. Теперь SNB ожидает, что средняя инфляция в стране в 2024 году составит 1,1% (ранее ожидалось 1,2%), в следующем году - 0,3% (ранее - 0,6%), в 2026 году - 0,8% (0,7%). При этом ЦБ по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1% в текущем году, оценка роста в 2025 году изменена до 1-1,5% с 1,5%.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 20 марта.

Курс швейцарской нацвалюты к 11:54 по Москве снижается на 0,4% и составляет 0,8874 франка за $1.