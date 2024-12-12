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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

В Минфине допустили завершение в декабре сделки по продаже доли АЛРОСА в "Катоке"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сделка по продаже доли "АЛРОСА" в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" может быть завершена уже в декабре, сообщил журналистам заместитель финансов Алексей Моисеев.

"Действительно. Сделка еще не закрыта, но близка. Работа в этом направлении ведется. Правительство Анголы однозначно выразило свою позицию. Мы сейчас близки к завершению сделки. Надеюсь, это состоится в декабре", - сообщил он.

Моисеев не стал раскрывать детали сделки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ангольского министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо сообщило, что "АЛРОСА" продала свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) оманскому государственному фонду Maaden International

"АЛРОСА" принадлежало 41% ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca), российская компания являлась его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama.

"АЛРОСА" пришлось продать свою долю в "Катоке" из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией. Азеведо ранее заявлял, что контролируемая государством "АЛРОСА" стала "токсичным партнером из-за глобального контекста".

Maaden International, принадлежащая консорциуму оманских инвесторов во главе с госфондом Mercury Investments International, в январе этого года выкупила 24% акций золотодобывающего Polymetal.

"Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" получает дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн), не имея доли в продажах.

Помимо "Катоки", "АЛРОСА" участвует в СП с Endiama по освоению крупного алмазного проекта Луаше (Luaxe). Как планируется, "Луаше" в 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат.

Санкции создали проблемы для вывода капитала из Анголы, в частности, для перевода дивидендов на сумму порядка $185 млн, сообщали ранее ангольские СМИ. Также проблематичны оплата иностранного оборудования и вознаграждение в валюте работающим в "Катоке" россиянам.

АЛРОСА Алексей Моисеев
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