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Минфин ожидает закрытие продажи доли "АЛРОСА" в "Катоке" в течение 1-2 месяцев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сделка по продаже доли "АЛРОСА" в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) не завершена, но находится в продвинутой стадии и может быть закрыта в течение одного - двух месяцев, рассчитывает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Сделка еще не закрылась, находится в хорошей, продвинутой стадии закрытия... Ожидаю, что это произойдет в течение ближайших одного - двух месяцев", - сказал он журналистам, не уточнив сумму.

При этом он упомянул негативный сценарий развития событий, но выразил уверенность, что сделка будет завершена.

Ранее Моисеев прогнозировал завершение сделки до конца 2024 года.

Bloomberg в ноябре со ссылкой на ангольского министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо сообщил, что "АЛРОСА" продала свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) оманскому государственному фонду Maaden International.

Maaden International, принадлежащий консорциуму оманских инвесторов во главе с госфондом Mercury Investments International, в январе 2024 года выкупил 24% акций золотодобывающего Polymetal.

"АЛРОСА" пришлось продать свою долю в "Катоке" из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией. Азеведо ранее заявлял, что контролируемая государством "АЛРОСА" стала "токсичным партнером из-за глобального контекста".

"АЛРОСА" принадлежал 41% ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca), российская компания являлась его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama.

"Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" получает дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн), не имея доли в продажах.

АЛРОСА Алексей Моисеев Минфин Катока Maaden International Ангола
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