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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

РФ запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы компаний Чили, Турции, Венгрии и Франции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил ввоз семян подсолнечника и кукурузы компаний Чили, Турции, Венгрии и Франции.

Как сообщает служба, запрет касается семян подсолнечника чилийской Pinto Piga Seeds, семян кукурузы турецкой Gls Tohumculuk, венгерского подразделения Syngenta и французской Lidea.

Запрет на поставки семян подсолнечника начнет действовать с 13 декабря, кукурузы – с 16 декабря.

Как поясняет служба, эта мера вызвана выявлением карантинных для России и стран ЕАЭС объектов – фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа. Так, фомопсис подсолнечника может привести к потере до 80% урожая, потенциальный экономический ущерб от пятнистости листьев кукурузы оценивается в 2,4 млрд рублей, от коричнево-мраморного клопа – в 2 млрд рублей.

Россельхознадзор Чили Турция Венгрия Франция Pinto Piga Seeds Syngenta
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