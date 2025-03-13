Аналитики спрогнозировали рентабельность масличных культур в РФ в этом сезоне на уровне 42%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рентабельность выращивания масличных культур, к которым в последние годы увеличивают интерес российские аграрии, будет на уровне 42%, прогнозируют в агентстве OleoScope.

"По нашим оценкам, в текущем сезоне рентабельность масличных сохранится на уровне 42% в отличие от зерновых с их 5%", - заявила аналитик Лилия Варыгина на конференции "Российское растениеводство. Весна-2025" в четверг в Москве.

По ее словам, в 2024 году рентабельность выращивания подсолнечника составила 60%, сои – 35%, рапса – 30%. "В структуре себестоимости семена и посадочный материал занимают от четверти до трети цены, при этом стоимость семян и урожайность отечественных гибридов выводит масличные в число самых маржинальных культур на протяжении нескольких последних сезонов", - сказала она, напомнив, что в прошлом году рентабельность по растениеводству в целом составила 18%.

Как отметила аналитик, именно высокая рентабельность производства обусловила повышенный интерес аграриев к масличным культурам в последнее время. "Говоря о причинах выбора масличных, мы говорим о рентабельности производства. Цена реализации масличных культур в прошлом году оказалась на 9-10% выше, чем в 2023 году", - сказала она.

По прогнозу OleoScope, в 2025 году посевные площади под масличными культурами увеличатся до 18,5 млн га с 17,1 млн га в прошлом году. Так, площадь под рапсом может расшириться до 2,7 млн га с 2,1 млн га в 2024 году, под соей – до 4,3 млн га с 3,7 млн га, под масличным льном – до 1,7 млн га с 1,4 млн га. В то же время посевы подсолнечника могут сократиться до 9,8 млн га с 9,9 млн га соответственно.

Как заявила Варыгина, посевы рапса в последние годы растут наиболее быстрыми темпами. Эта культура уже вышла из категории нишевых. Причем прирост площадей происходит в основном за счет Сибири.

По ее словам, масличный лен пока является нишевой культурой, но имеет все шансы выйти из данной категории. Посевные площади под ним вернулись к росту и за последние пять лет увеличились на 37%, сообщила Варыгина.