Рост ВВП G20 в III квартале ускорился до 0,7%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в третьем квартале 2024 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы подъема ВВП ускорились по сравнению с пересмотренными 0,6% во втором квартале.

Наиболее существенные темпы повышения в июле-сентябре показали экономики Индонезии (на 1,2%), Индии и Мексики (на 1,1% в обеих странах). Между тем ВВП ЮАР снизился на 0,3%, Турции - на 0,2%.

Экономики Германии и Южной Кореи выросли на 0,1% после сокращения на 0,3% и 0,2% соответственно во втором квартале.

Экономика стран G20 в минувшем квартале выросла на 2,8% в годовом выражении. В апреле-июне темпы повышения составляли 3%.

Наиболее существенный подъем показал ВВП Индии (на 5,8%) и Индонезии (на 5%). При этом объем экономики ФРГ сократился на 0,3%, что стало самым значительным снижением среди стран "двадцатки".

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.