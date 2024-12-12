"Новабев групп" расширила сеть фирменной торговли алкоголем до 2 тыс. магазинов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Новабев групп", один из лидеров алкогольной отрасли РФ, расширила сеть "ВинЛаб" до 2 тыс. магазинов, сообщается в пресс-релизе.

Юбилейная торговая точка открылась в Москве.

Первый магазин сети появился в Находке в 2010 году.

Продажи сети "ВинЛаб" за 9 месяцев поднялись на 29,2%, трафик вырос на 10,4%, средний чек – на 17%.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20% до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль – снизилась на 4% до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал, что на 1% больше, чем в 2022 году.

За 9 месяцев компания отгрузила 10,95 млн декалитров (дал) продукции, что на 2,8% меньше, чем год назад. Отгрузки продукции собственных брендов составили 8,5 млн дал, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. Импортного алкоголя было отгружено 2,4 млн дал (на 3,6% меньше).