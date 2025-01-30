EBITDA "Новабев Групп" в 2024 г. выросла на 9%, до 19,3 млрд руб.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - EBITDA "Новабев Групп", одного из ведущих производителей алкоголя в России, в 2024 году составила 19,3 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщается в презентации компании для инвесторов.

Чистая выручка выросла на 22%, до 126 млрд рублей, валовая выручка - на 19,7%, до 158 млрд рублей.

В 2024 году компания отгрузила 16,2 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. Продажи собственной продукции уменьшились на 4%, до 12,8 млн дал. "Снижение произошло за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов. На протяжении всего года двузначные темпы роста демонстрировали бренды из сегментов "премиум" и выше, что позитивно влияет на финансовые показатели", - говорилось в сообщении.

Продажи импортных марок снизились на 4,8% и составили 3,4 млн дал против 3,6 млн дал годом ранее.

Торговая сеть компании "ВинЛаб" в прошлом году расширилась на 23%, до 2 041 магазина.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

В первом полугодии 2024 года выручка составила 57,097 млрд рублей, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 34%, до 2 млрд рублей, EBITDA не изменилась - 7,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 13,2% с 15,8% год назад. Валовая прибыль увеличилась на 9%, до 20,6 млрд рублей.