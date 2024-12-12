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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024-2026 годах

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центробанк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% с ожидавшихся в сентябре 0,8%.

"Мы ожидаем более медленного восстановления экономики, чем в сентябрьских прогнозах, - сообщил ЕЦБ после декабрьского заседания. - Хотя рост ускорился в третьем квартале этого года, данные указывают на его замедление в текущем квартале"

Ожидания на 2025 год были пересмотрены до 1,1% с 1,3%, на 2026 год - до 1,4% с 1,5%.

В 2027 году предполагается подъем ВВП на 1,3%.

Кроме того, ЕЦБ понизил оценку темпов роста потребительских цен в этом году до 2,4% с прогнозировавшихся ранее 2,5%, в 2025 году - до 2,1% с 2,2%. Ожидания на 2026 год остались без изменения - 1,9%.

В 2027 году, когда в Евросоюзе начнет действовать расширенная система торговли квотами на выбросы, инфляция прогнозируется на уровне 2,1%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся на 2,9% в 2024 году и на 2,3% в будущем году, что совпадает с сентябрьскими прогнозами. Оценка на 2026 год была пересмотрена до 1,9% с объявленных ранее 2%.

В 2027 году, по прогнозу ЕЦБ, базовая инфляция составит 1,9%.

ЕЦБ еврозона
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