Лагард еще не готова объявить о победе над инфляцией в еврозоне

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным, заявила на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Наша миссия еще не завершена", - сказала она.

Она выразила уверенность в том, что инфляция движется по направлению к среднесрочной цели ЕЦБ в районе 2%. В ноябре темпы роста потребительских цен в еврозоне повысились до 2,3% с октябрьских 2%, однако такой сценарий был ожидаемым.

Глава регулятора отметила, что существует ряд повышательных рисков для инфляции. В частности, к ним относятся сильный рост зарплат и прибылей компаний, а также геополитические риски, которые способны привести к скачку цен на энергоносители и стоимости перевозок.

Комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести внешнеторговые пошлины в отношении целого ряда стран, Лагард отметила, что последствия такого решения для экономического роста еврозоны будут скорее негативными, однако его влияние на инфляцию пока сложно предугадать.

Она сообщила, что руководители ЕЦБ обсуждали возможность понижения ставок сразу на 50 б.п., однако сошлись во мнении, что более умеренное уменьшение стоимости заимствований является верным шагом в данный момент. Участники декабрьского заседания не обсуждали нейтральный уровень ставок, то есть такой, который не стимулирует экономический рост, но и не замедляет его. Она подчеркнула, что четко определить этот уровень затруднительно. По различным оценкам, он может находиться в диапазоне от 2% до 3%.

"Скорее всего, мы будем более подробно обсуждать вопрос нейтрального уровня ставок по мере приближения к этому уровню", - сказала Лагард, добавив, что консенсус предусматривает, что сейчас он выше, чем был ранее.

12 декабря ЕЦБ ожидаемо снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам теперь составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

Смягчение ДКП последовало, несмотря на данные о том, что инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3% с 2% в октябре. Это ускорение было ожидаемым и объясняется низкой сравнительной базой, поскольку год назад наблюдалось резкое снижение цен на энергоносители.