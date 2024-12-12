ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам теперь составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Большинство данных о базовой инфляции говорит о том, что инфляция стабилизируется у среднесрочной цели в 2% на устойчивой основе", - говорится в сообщении регулятора.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему "твердо намерен добиться замедления инфляции до среднесрочной цели", при этом из пресс-релиза исчезла фраза о том, что руководство центробанка "будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели".

Смягчение ДКП последовало, несмотря на данные о том, что инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,3% с 2% в октябре. Это ускорение было ожидаемым и объясняется низкой сравнительной базой, поскольку год назад наблюдалось резкое снижение цен на энергоносители.

"Внутренняя инфляция замедлилась, однако остается высокой главным образом за счет того, что зарплаты и цены в отдельных секторах все еще адаптируются к недавнему скачку инфляции со значительным временным лагом", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Регулятор прогнозирует, что в 2024 году темпы роста потребительских цен в еврозоне составят 2,4%, в 2025 году - 2,1%, в 2026 году - 1,9%.

"Финансовые условия постепенно смягчаются благодаря недавнему снижению процентных ставок. Это приводит к снижению стоимости новых заимствований для компаний и домохозяйств. Тем не менее, условия остаются жесткими из-за того, что денежно-кредитная политика все еще остается ограничительной, и из-за влияния прошлых повышений процентных ставок на ранее выданный объем кредитов", - отмечается в пресс-релизе.

Руководство ЕЦБ отметило, что продолжит следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно и что у них нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции", - отмечается в пресс-релизе.

Регулятор подтвердил намерение сокращать свой портфель бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Тем временем портфель бумаг, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Пара евро/доллар по данным на 15:42 по Москве торгуется на уровне $1,0497 по сравнению с $1,0498 на закрытие предыдущей сессии. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 также стабилен.