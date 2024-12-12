Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Цены производителей в США в ноябре выросли на 3%, максимум с февраля 2023 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 1,8%.

По пересмотренным данным, в октябре индекс PPI увеличился на 2,6%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце вырос на 3,4%, также как и в октябре. Эксперты в среднем ожидали подъема на 3,2%.

Индекс PPI в ноябре стал больше на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. При этом стоимость товаров увеличилась на 0,7%, а услуги подорожали на 0,2%.

Индекс Core PPI за месяц поднялся на 0,2%.

Минтруда США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

РФ готовится снять ограничения для новых денег нерезидентов на фондовом рынке, без деления по "дружественности"

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии92 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });