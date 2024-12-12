Цены производителей в США в ноябре выросли на 3%, максимум с февраля 2023 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 1,8%.

По пересмотренным данным, в октябре индекс PPI увеличился на 2,6%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце вырос на 3,4%, также как и в октябре. Эксперты в среднем ожидали подъема на 3,2%.

Индекс PPI в ноябре стал больше на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. При этом стоимость товаров увеличилась на 0,7%, а услуги подорожали на 0,2%.

Индекс Core PPI за месяц поднялся на 0,2%.