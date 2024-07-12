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Цены производителей в США в июне выросли на максимум за 15 месяцев

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны.

Это максимальные темпы повышения за 15 месяцев (с марта 2023 года).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце увеличился на 3% после повышения на 2,3% в мае. Эксперты в среднем ожидали подъема на 2,5%.

Индекс PPI в июне увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, Core PPI - на 0,4%. В мае первый показатель не изменился, второй - вырос на 0,3%.

При этом стоимость товаров в июне уменьшилась на 0,5% к маю (в том числе из-за падения цен на бензин на 5,8%), в то время как услуги подорожали на 0,6%.

США
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