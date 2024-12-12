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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Самарская область инициирует возврат переданных бизнесмену Аветисяну газораспределительных активов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Самарская область инициирует возврат газораспределительных активов, ранее переданных предпринимателю Владимиру Аветисяну и его сыну Ивану, сказал губернатор Вячеслав Федорищев в четверг в ходе заседания регионального штаба по догазификации региона.

"Мы инициируем полностью возврат активов, которые были переданы всем компаниям (...), связанным с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и его сыном (Иван Аветисян - ИФ) в части газового хозяйства, полностью на региональном и муниципальном уровне", - сказал Федорищев.

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Самарская область Вячеслав Федорищев Владимир Аветисян
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