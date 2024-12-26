Самарский губернатор попросил возбудить дело о халатности в газовом хозяйстве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал в правоохранительные органы заявление о проверке работы ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и ОАО "Самарагаз" и попросил возбудить уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг при обслуживании газового оборудования из-за случаев взрыва бытового газа.

"Прошу провести проверку (...) и принять решение о возбуждении уголовных дел по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (производство, хранение перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В случае необходимости привлечь к уголовной ответственности виновных лиц", - сказал Федорищев на оперативном совещании регионального правительства. Совещание транслировалось в соцсети.

Внимание губернатора привлекли происшествия, связанные с эксплуатацией газового оборудования в домах самарцев, с начала года - 43 случая.

"Полагаю, что между происшествиями и качеством предоставляемых услуг в обозначенной сфере существует причинно-следственная связь, свидетельствующая о признаках наличия составов преступлений в деятельности руководителей тех организаций, которые недобросовестно выполняют взятые на себя обязательства (...) Так, конкретно ОАО "Самарагаз" и ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) в настоящее время выполнены не в полном объеме работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - отметил Федорищев.

В декабре Федорищев обрушился с критикой на работу подконтрольных Владимиру Аветисяну газораспределительных компаний, обвинив их в непрофессиональной работе. Он также отметил, что Самарская область инициирует возврат газораспределительных активов, ранее переданных Аветисяну и его сыну. Позже сообщалось, что областные власти приступили к инвентаризации этих газораспределительных активов. Региональный оператор социальной газификации "СВГК" заявило, что не согласно с претензиями властей.

Владимир Аветисян контролирует, в частности, согласно материалам самих компаний, ОАО "Самарагаз" и СВГК, занимающиеся транспортировкой газа потребителям по газораспределительным сетям, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства. С июня 2018 года председателем правления СВГК назначен сын бизнесмена - Иван.