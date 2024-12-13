Апелляция по жалобе АСВ арестовала имущество родственников экс-президента Анталбанка на 455 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 9 декабря по итогам рассмотрения жалобы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) арестовал имущество, включая денежные средства, родственников бывшего президента московского Анталбанка Магомеда Мухиева на сумму 454,9 млн рублей.

Как отмечается в постановлении суда, размещенном на сайте, апелляционный суд частично отменил определение Арбитражного суда Москвы, который в конце сентября отказал АСВ в аресте имущества восьми родственников Мухиева на 23,7 млрд рублей.

В оспариваемом документе пояснялось, что введение ареста имущества "в отсутствие принятого судебного акта об установлении вины в причинении вреда кредиторам и размера ответственности каждого из них влечет для указанных лиц необоснованное ущемление их прав".

Это повторное рассмотрение дела.

При первом Судебная коллегия Верховного суда (ВС) РФ 4 июля 2024 года поддержала арест имущества самого Мухиева на сумму 23,7 млрд рублей.

Однако ВС РФ тогда отменил судебные акты, касающиеся ареста имущества восьми его родственников. В этой части заявление о принятии мер обеспечения было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, которое и состоялось в конце сентября.

Жалобы Мухиева и его родственников были поданы на определение ВС РФ, который 26 января отказал им в отмене постановления кассационного суда об аресте имущества экс-банкира на 23,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 года по итогам рассмотрения жалобы АСВ (конкурсный управляющий Анталбанка) арестовал имущество Мухиева и его родственников в пределах 23,7 млрд рублей.

Кассационный суд тогда отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших АСВ в принятии мер обеспечения.

Между тем, как сообщалось ранее, 7 июня 2024 года в Арбитражный суд Москвы поступили требования признанных банкротами банков "Содружество" (3,9 млрд рублей), МРБ (1,8 млрд рублей), Гринфилдбанка (5 млрд рублей), Дорис банка (5,9 млрд рублей), НСТ-Банка (6,1 млрд рублей), "Максимум" (1,8 млрд рублей), "Лада-кредит" (3,7 млрд рублей) и РБС (4,7 млрд рублей). 11 июня в суд поступило требование АСВ в размере 5,3 млрд рублей. Банки в лице АСВ просят включить свои требования в реестр кредиторов Мухиева. Общий размер этих требований составил 38,2 млрд рублей. 29 июля суд признал требования обоснованными и включил их в реестр кредиторов экс-банкира.

Замоскворецкий районный суд Москвы в апреле 2022 года в рамках уголовного дела признал Мухиева виновным в мошеннических действиях.

Совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр экс-банкира, составляет 23,7 млрд рублей, при этом приостановлено рассмотрение требований по заявлениям ряда банков до установления размера субсидиарной ответственности контролировавших должников лиц.

Требования возникли из субсидиарной ответственности Мухиева по обязательствам группы банков, в которую в том числе входили Анталбанк, Дорис банк, Региональный банк сбережений (РБС), "Лада-кредит" и Гринфилдбанк, бенефициарным владельцем которых был должник, например, в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям.

Арбитражный суд Москвы 30 июля 2021 года признал обоснованным требование Анталбанка в лице АСВ о банкротстве Мухиева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в реестр его кредиторов требование Анталбанка в размере 8,9 млрд рублей.

2 декабря 2021 года суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов должника требование Дорис банка к Мухиеву на сумму 5,3 млрд рублей. Позднее в реестр кредиторов также были включены требования РБС (660,7 млн рублей), банка "Лада-кредит" (2,8 млрд рублей), Гринфилдбанка (6 млрд рублей).

3 февраля 2022 года суд признал Мухиева банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 июля 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 23 мая по заявлению финансового управляющего запретил Мухиеву выезд за пределы РФ. 18 августа 2023 года суд первой инстанции отказал Мухиеву в досрочной отмене запрета на выезд из РФ. В конце ноября 2023 года апелляция оставила отказ в силе.

Экс-президент Анталбанка Мухиев зимой 2016 года был арестован по подозрению в хищении более 30 млрд рублей. 10 марта 2023 года стало известно об освобождении Мухиева из ФКУ "Следственный изолятор №1 ФСИН" (СИЗО "Матросская тишина") в связи с отбытием наказания.

Расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-кредит", Дорис банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал несостоятельным (банкротом) Анталбанк. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Анталбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 181-е место по размеру активов и 142-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".