Верховный суд России отказал матери экс-банкира Мухиева в отмене ареста ее имущества

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России 18 апреля в рамках дела о банкротстве бывшего банкира Магомеда Мухиева отказал его матери Мадинат Мухиевой в отмене ареста ее имущества в пределах 23,7 млрд рублей.

Как отмечается в картотеке суда, ВС также отказал Танзиле Мухиевой, жене брата экс-банкира, в отмене ареста и ее имущества в пределах 23,7 млрд рублей.

В определениях на сайте суда поясняется, что, повторно изучив "все имеющиеся в деле доказательства (...), суды констатировали, что оснований для отмены ранее принятых обеспечительных мер не имеется".

Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 года при рассмотрении жалобы Агентства по страхованию вкладов принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Мухиева и его родственников в пределах 23,7 млрд рублей. ВС России 26 января 2024 года отказал им в отмене мер обеспечения, тогда они подали в ВС России жалобы на отказ в отмене мер.

4 июля 2024 года судебная коллегия ВС поддержала арест имущества Мухиева на сумму 23,7 млрд рублей. При этом ВС отменил судебные акты, касающиеся ареста имущества некоторых его родственников. В этой части заявление о принятии мер обеспечения было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Мадинат и Танзила Мухиевы подали в Арбитражный суд Москвы заявления об отмене ареста их имущества, но суды трех инстанций им отказали. Тогда были поданы жалобы в Верховный суд России, в которых заявители указали "на нарушения в толковании и применении судами норм права".

Арбитражный суд Москвы 30 июля 2021 года признал обоснованным требование Анталбанка в лице АСВ (конкурсный управляющий банка) о банкротстве Мухиева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина.

Тогда же суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов должника требование Анталбанка в размере 8,9 млрд рублей.

2 декабря 2021 года суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов должника требование Дорис банка к Мухиеву на сумму 5,3 млрд рублей.

Позднее в реестр кредиторов также были включены требования Регионального банка сбережений (РБС, 660,7 млн рублей), банка "Лада-кредит" (2,8 млрд рублей), Гринфилдбанка (6 млрд рублей).

3 февраля 2022 года суд признал Мухиева банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

23 мая 2023 года суд по заявлению финансового управляющего запретил Мухиеву выезд за пределы РФ, 18 августа 2023 года суд отказал ему в досрочной отмене запрета.

Суд ранее включил в реестр экс-банкира требования на сумму 23,7 млрд рублей, при этом приостановлено рассмотрение требований по заявлениям ряда банков до установления размера субсидиарной ответственности контролировавших должников лиц.

Требования возникли из субсидиарной ответственности Мухиева по обязательствам группы банков, в которую, в том числе, входили Анталбанк, Дорис банк, РБС, "Лада-кредит" и Гринфилдбанк, бенефициарным владельцем которых был должник, в том числе в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям.

29 июля 2024 года Арбитражный суд Москвы включил требования ряда признанных банкротами банков в лице АСВ к Мухиеву на общую сумму 38,2 млрд рублей.

Суд тогда включил в реестр кредиторов экс-банкира требования банков "Содружество" (3,9 млрд рублей), Межрегионбанка (МРБ, 1,8 млрд рублей), Гринфилдбанка (5 млрд рублей), Дорис банка (5,9 млрд рублей), НСТ-банка (6,1 млрд рублей), банков "Максимум" (1,8 млрд рублей), "Лада-кредит" (3,7 млрд рублей), РБС (4,7 млрд рублей), а также АСВ (5,3 млрд рублей).

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 января 2025 года отменил включение в реестр кредиторов Мухиева 12,1 млрд рублей долга перед обанкроченными банками.

Апелляционный суд тогда при рассмотрении жалоб Мухиева отменил 5 млрд рублей его долга Гринфилдбанку, 1,8 млрд рублей банку "Максимум" и 5,3 млрд рублей долга перед АСВ.

При этом апелляционный суд сократил долг экс-банкира перед банком "Лада-кредит" с 3,7 млрд рублей до 1,1 млрд рублей, перед Дорис банком - с 5,9 млрд рублей до 633,8 млн рублей, перед МРБ - с 1,8 млрд рублей до 766,8 млн рублей.

Арбитражный суд Московского округа 14 января 2025 года сократил долг Мухиева перед РБС с 4 млрд 691,34 млн рублей до 4 млрд 40,65 млн рублей, на 650,69 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в феврале 2025 года продлил процедуру банкротства Мухиева на шесть месяцев, до 11 августа.

Расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-кредит", Дорис банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

Экс-президент Анталбанка Магомед Мухиев зимой 2016 года был арестован по подозрению в хищении более 30 млрд рублей. Замоскворецкий суд Москвы в августе 2019 года приговорил Мухиева за присвоение 37 млрд рублей к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 9,5 млн рублей.

10 марта 2023 года стало известно об освобождении Мухиева из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал несостоятельным (банкротом) Анталбанк. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Анталбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 181-е место по размеру активов и 142-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".