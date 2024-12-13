Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Индекс потребдоверия в Великобритании в декабре вырос второй месяц подряд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре поднялся до минус 17 пунктов с минус 18 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании GfK.

Таким образом, индикатор увеличился второй месяц подряд. Он находится на максимуме с августа.

Опрошенные Trading Economics аналитики не прогнозировали изменения показателя с ноябрьского уровня.

Подындекс ожиданий британцев в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до плюс 1 пункта с минус 1 пункта в ноябре. Индикатор прогнозов британцев относительно общей экономической ситуации в стране в следующем году остался на отметке минус 26 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, также не изменился - минус 16 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.

GfK Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5547 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });