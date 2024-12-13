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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые устройства самообслуживания Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в рассылке кредитной организации для клиентов.

"С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно", - сообщил Т-Банк.

В службе поддержки пояснили, что это связано с уходом Visa и MasterCard из России.

Кредитная организация для стабильной оплаты рекомендует оформить и использовать карту "Мир".

"Интерфакс" направил запрос в Т-Банк.

Службы поддержки клиентов Сбербанка и ВТБ сообщили, что проблем с приемом карт Visa и MasterCard не будет. "На территории РФ карты российских банков платежных систем Visa и MasterCard работали и продолжают работать без ограничений", - отметили в ВТБ.

Проблема с приемом карт этих международных систем некоторыми устройствами может быть связана с истечением сертификатов безопасности у некоторых чипов в конце 2024 года (это произойдет впервые после ухода Visa и MasterCard из России весной 2022 года).

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т.д., сообщал ранее РБК со ссылкой на источники. До ухода Visa и Mastercard из России срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, отмечало издание. По его данным, проблема не будет носить массовый характер.

MasterCard Visa Мир ВТБ Сбербанк Т-Банк
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