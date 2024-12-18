Поиск

Mastercard повысила дивиденды на 15% и объявила buyback на $12 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, повысила квартальные дивиденды на 15% - до 76 центов на акцию с 66 центов, говорится в пресс-релизе компании.

Выплаты пройдут 7 февраля 2025 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 9 января.

ЭкономикаТ-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 январяТ-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 январяЧитать подробнее

Дивидендная доходность будет составлять около 0,6% исходя из котировок на закрытие торгов во вторник ($531,01).

Кроме того, совет директоров Mastercard одобрил новую программу выкупа акций класса "А" на сумму до $12 млрд.

Эта программа начнет действовать по завершении текущей, объявленной в декабре прошлого года, объемом $11 млрд. По состоянию на 13 декабря, компания могла приобрести бумаги еще примерно на $3,9 млрд в рамках действующего buyback.

Котировки акций Mastercard выросли на 0,5% на дополнительных торгах во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 24,5% (до $487 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 27%.

Mastercard
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 58 млрд рублей

Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 58 млрд рублей

В Рыбном союзе усомнились в необходимости введения биржевой торговли рыбой

В Рыбном союзе усомнились в необходимости введения биржевой торговли рыбой

Honda и Nissan обсуждают слияние, акции последней подскочили на 24%

Цены на красную икру в РФ после Нового года могут снизиться на 10%

Цены на красную икру в РФ после Нового года могут снизиться на 10%

Экспортерам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом для исполнения обязательств

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

Рубль во вторник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года

Минфин ждет вложения в программу долгосрочных сбережений в 2024 году около 200 млрд рублей

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии109 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });