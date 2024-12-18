Mastercard повысила дивиденды на 15% и объявила buyback на $12 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, повысила квартальные дивиденды на 15% - до 76 центов на акцию с 66 центов, говорится в пресс-релизе компании.

Выплаты пройдут 7 февраля 2025 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 9 января.

Дивидендная доходность будет составлять около 0,6% исходя из котировок на закрытие торгов во вторник ($531,01).

Кроме того, совет директоров Mastercard одобрил новую программу выкупа акций класса "А" на сумму до $12 млрд.

Эта программа начнет действовать по завершении текущей, объявленной в декабре прошлого года, объемом $11 млрд. По состоянию на 13 декабря, компания могла приобрести бумаги еще примерно на $3,9 млрд в рамках действующего buyback.

Котировки акций Mastercard выросли на 0,5% на дополнительных торгах во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 24,5% (до $487 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 27%.