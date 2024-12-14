Решетников отметил, что компании сокращают инвестпрограммы на фоне текущей ДКП

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Перед властями РФ стоит очень сложная задача - пройти между инфляций и риском замедления экономики, предприятия ощутимо сокращают свои инвестиционные программы на фоне решений ЦБ по повышению ключевой ставки, это скажется на динамике экономического роста, сказал "Интерфаксу" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Сейчас очень сложная задача - нужно пройти между двух проблем - инфляцией и риском замедления экономики", - ответил он на вопрос о вероятности стагфляции в 2025 году.

"Конечно, то, что сейчас видим по предприятиям разворачивается - они очень серьезно реагируют на те решения, которые приняты ЦБ (по повышению ключевой ставки - ИФ) и ощутимо сокращают инвестиционные программы, адаптируясь к текущим условиям", - отметил Решетников.

"Это, конечно, не может не повлиять и на текущую динамику, понятно, что это проявится чуть позже, и на долгосрочную линию роста", - сказал министр.

По его словам, конкретные количественные оценки "пока рано давать, сейчас посмотрим на динамику кредитования в ноябре-декабре, насколько она будет замедляться".

Как сообщалось, по данным Росстата, ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года вырос на 4,2%, в том числе в I квартале 2024 года рост составил 5,4% в годовом выражении, во II квартале - 4,1%, в III квартале - 3,1%.

Прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год равен 3,5-4,0%, прогноз Минэкономразвития - 3,9%

Но в отношении 2025 года прогнозы ЦБ и Минэкономразвития уже достаточно существенно отличаются.

Банк России в октябре, повысив ключевую ставку с 19% до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году - лишь 0,5-1,5%. При этом большинство аналитиков (согласно опросу "Интерфакса" в начале декабря) уверено, что ЦБ на фоне высокой инфляции на совете директоров 20 декабря продолжит цикл повышения ключевой ставки до 23%, некоторые эксперты даже не исключают повышения сразу до 25%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября, который заложен в бюджет на 2025 год (министерство тогда его делало при других, более мягких предпосылках денежно-кредитной политики на конец 2024 года и на 2025 год) предполагает рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, но при текущей жесткости ДКП этот прогноз выглядит уже достаточно оптимистичным.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5%.