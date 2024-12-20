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МТС пожертвует M&A в пользу снижения долга на фоне высокой ставки ЦБ

Компания также анонсировала "не массовые" сокращения

МТС пожертвует M&A в пользу снижения долга на фоне высокой ставки ЦБ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о мерах по оптимизации затрат, аргументировав их необходимость в том числе жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ.

МТС, у которой нетелеком-бизнесы в структуре выручки занимают уже 45%, сообщила о выделении бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Это, среди прочего, обеспечит "еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки", сказано в пресс-релизе.

"Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A", - заявил Вячеслав Николаев, который перешел с должности президента МТС на пост председателя совета директоров компании.

По его словам, компания "проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений, доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы".

"Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. (...) Мы продолжаем проводить цифровизацию и улучшение эффективности бизнес-процессов компании. При этом мы не планируем массовых сокращений персонала и ожидаем, что оптимизация затронет менее 2% сотрудников группы", - сказал Николаев, добавив, что эти меры должны позволить МТС "снизить общие и административные расходы за счет более эффективного управления издержками".

МТС Вячеслав Николаев
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