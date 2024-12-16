LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

В 2024 году 88 компаний исключили или перевели первичный листинг с основного рынка LSE, пришли только 18

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) в 2024 году переживает самый большой отток компаний со времен финансового кризиса 2009 года, при этом количество первичных размещений акций на бирже оказалось минимальным за 15 лет, пишет Financial Times.

Это обусловлено ростом привлекательности США, несмотря на усилия правительства Великобритании и объявленные регулирующими органами и LSE реформы, нацеленные на повышение привлекательности британского рынка, отмечает издание.

По данным London Stock Exchange Group, в 2024 году 88 компаний исключили или перевели первичный листинг с основного рынка LSE, и только 18 пришли им на смену.

Так, Ashtead Group Plc, предоставляющая в аренду различное оборудование, на прошлой неделе объявила о намерении перенести первичный листинг с LSE на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Акции компании входят в фондовый индекс FTSE 100, в расчет которого включены сто крупнейших компаний Британии.

С 2020 года из FTSE 100 на другие торговые площадки ушли семь компаний, с учетом Ashtead. Их совокупная капитализация, по данным на пятницу, составляла около 280 млрд фунтов стерлингов ($354 млрд), или 14% текущей стоимости индекса.

В том числе за последние полтора года перевели листинг в Нью-Йорк игорный гигант Flutter (с капитализацией в 39 млрд фунтов) и строительная компания CRH (55 млрд фунтов). Кроме того, LSE покинули Darktrace, работающая в сфере кибербезопасности, и финансовая фирма Hargreaves Lansdown, которые были проданы фондам прямых инвестиций.

"Нас нельзя воспринимать всерьез как мирового лидера в сфере финансов, если у нас нет процветающего рынка акционерного капитала", - полагает руководитель отдела исследований брокерской фирмы Peel Hunt Чарльз Холл. "Для успеха на рынке, который становится все более глобальным, требуются забота и поддержка", - сказал он, добавив, что "больше компаний уйдут", если не будут приняты меры.

В число факторов, которые являются причинами переноса листинга в Нью-Йорк, входят более широкий круг инвесторов и перспективы лучшей ликвидности. Кроме того, такие компании, как Ashtead и сантехническая группа Ferguson получают от работы на североамериканском рынке более 98% операционной прибыли.

По данным Bank of America, девять компаний из FTSE 100 получают более половины своих доходов в США, включая оператора кредитных бюро Experian и образовательную компанию Pearson.

"Все больше британских компаний думают о переносе листинга в США", - говорится в отчете Goldman Sachs, опубликованном в пятницу.