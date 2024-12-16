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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав ниже 2426п

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник обновил годовой минимум, упав ниже 2426 пунктов, на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел ниже $74 за баррель), антироссийских санкционных новостей, а также сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 20 декабря из-за ускорения инфляции в стране.

К 15:50 индекс МосБиржи составил 2425,88 пункта (-2,4%) - минимум с конца марта 2023 года, индекс РТС - 738,86 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 5,6%.

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Предыдущий минимум 2024 года индекс МосБиржи зафиксировал в течение торгов 27 ноября - 2426,02 пункта.

В лидерах снижения выступают акции ГК "Самолет" (-5,6%), ПАО "Группа Позитив" (-5,4%), банка "Санкт-Петербург" (-5,1%), расписки OZON (-5,1%), бумаги "Совкомфлота" (-5%), "Норникеля" (-4,6%), "Татнефти" (-4,1%), "Газпром нефти" (-3,9%), "Северстали" (-3,7%).

Лидеры стран Евросоюза в понедельник утвердили новый санкционный пакет против России, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС. "Евросовет сегодня одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - указано в документе.

В нем отмечается, что санкции вводятся для "ограничения возможностей России" в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физлиц и 30 юрлиц, "ответственных за действия по подрыву или созданию угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Также Евросоюз вводит меры по экспортному контролю в отношении 32 компаний, которые, как утверждается в заявлении Евросовета, напрямую поддерживают ВПК России.

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