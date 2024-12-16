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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Сообщается о добавлении 54 физлиц и 30 организаций в санкционный список в связи с украинским конфликтом

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
Фото: Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза утвердили новый санкционный пакет против России, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС.

"Евросовет сегодня одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - указано в документе.

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В нем отмечается, что санкции вводятся для "ограничения возможностей России" в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физлиц и 30 юрлиц, "ответственных за действия по подрыву или созданию угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В заявлении также говорится, что Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее.

"Совет добавляет дополнительные суда в список тех, которым запрещены заход в порты, предоставление широкого списка услуг, связанных с морским транспортом", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что эта мера направлена на танкеры, не принадлежащие странам ЕС, которые помогают обходить механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор РФ, а также суда, которые используются для перевозки оружия или зерна, выращенного на территориях, которые ЕС считает частью Украины.

Ожидается, что позже в понедельник санкционный пакет опубликуют в Официальном журнале ЕС.

ЕС Украина
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