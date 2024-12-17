"Мосбиржа" запустила новую торгово-клиринговую систему "САПФИР"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему - "САПФИР" - для заключения сделок с валютными и процентными деривативами.

Особенность этой системы - возможность быстрого запуска новых инструментов по запросам участников, сообщила биржа.

"Система управления рисками новой ТКС обеспечивает более точную их оценку. Участники могут отслеживать текущую справедливую стоимость инструментов, заранее реагировать на повышение волатильности и моделировать свой портфель. "САПФИР" также позволяет проводить аналитические эксперименты, используя риск-калькулятор и расчет чувствительности к риску, что повышает точность прогнозов и помогает принять оптимальное инвестиционное решение", - отметила управляющий директор по клирингу Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") Мария Черемисина.

Планы запуска новой торгово-клиринговой системы на рынке СПФИ ранее в декабре анонсировал представитель группы Игорь Марич.

"В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами. Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками", - говорил он.