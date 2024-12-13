Мосбиржа планирует в 2025 году дать возможность заключения сделок с CDS

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует до конца 2024 года запустить новую торгово-клиринговую систему для сделок с валютными и процентными деривативами, в следующем году предоставит возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS), сообщил журналистам представитель группы Игорь Марич.

"Это полностью наши технологии, обеспечивающие тот же высокий уровень надежности, гибкости и скорости реализации изменений, к которому клиенты привыкли на биржевых рынках Московской биржи. Уже сейчас рынок СПФИ, который будет обслуживаться системой "САПФИР", является одним из наиболее растущих сегментов финансового рынка и при этом обладает большим потенциалом роста. На нем проводят операции с инструментами управления валютными и процентными рисками большинство банков, формируются процентные кривые. В работе - дальнейшее расширение спектра и количества участников рынка, а также линейки инструментов, в том числе добавление инструментов для управления кредитными рисками и рыночными рисками товарного рынка", - сказал Марич.

"В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами. Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками", - добавил он.

Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) сейчас играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков. По словам Марича, им все активнее пользуются не только банки, но и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды.

"Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%. Это отражает ситуацию на рынке, когда все компании, работающие на финансовом рынке, используют этот сегмент для удовлетворения своих потребностей в хеджировании", - рассказал он.

Марич напомнил, что некоторое время назад Мосбиржа запустила сервисы по заключению внебиржевых сделок с акциями и облигациями. Cейчас инвесторам доступны 135 акций в ОТС с центральным контрагентом (ЦК).

"Для предоставления участникам рынка оптимальных условий проведения операций на бирже и ОТС НКЦ поддерживает очень широкий спектр активов, принимаемых в обеспечение, чтобы снизить издержки участников. В начале следующего года мы планируем начать принимать в обеспечение ипотечные облигации. Это результат большой работы, которую мы проводили с "ДОМ.РФ" и другими участниками для того, чтобы этот очень важный сегмент рынка получил дополнительный импульс к развитию за счет использования ипотечных облигаций в качестве обеспечения по сделкам с ЦК", - сказал Марич.