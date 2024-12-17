Индекс МосБиржи упал к 2370 пунктам, "Газпром" обновил минимум с 2009 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжает снижение на фоне разнополярных внешних сигналов, санкционных новостей и ожиданий роста ставки ЦБ РФ; индекс МосБиржи провалился в район 2370 пунктов (новый минимум с марта 2023 года) во главе с упавшими после отсечки дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (-7%) и "Северстали" (-5,3%). Акции "Газпрома" откатились в район 106 рублей за штуку, обновив минимум с января 2009 года.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2371,6 пункта (-2%), индекс РТС - 725,96 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 декабря, составляет 102,9125 руб. (-51,8 копейки).

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что страны ЕС консультируются по поводу следующего пакета санкций в отношении России. "Италия продолжит выполнять свою роль в том, что касается санкций (...). Мы недавно поддержали 15-й санкционный пакет. В настоящее время идет работа над 16-м", - сказала она, выступая в итальянском парламенте.

Евросоюз в понедельник опубликовал 15-й пакет санкций. Он, в частности, предусматривает ограничительные меры против ряда танкеров для перевозки нефти и СПГ. Кроме того, ЕС обновил санкционные списки, добавив в него десятки физических и юридических лиц.

Во вторник на Мосбирже торгуются без дивидендов акции "ЛУКОЙЛа" (-7%, до 6264 рублей; выплаты за 9 месяцев - 514 руб. на бумагу), "Северсталь" (-5,3%, до 1010,6 рубля; выплаты за III квартал - 49,06 руб.), бумаги МКПАО "Хэдхантер" (-23,1%, до 3064 рублей; выплаты за 2024 год - 907 руб. на бумагу).

Подешевели также акции "РусГидро" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -1,8% "префы"), "Газпрома" (-2,5%, до 106,25 рубля - минимум с января 2009 года), ОК "Русал" (-2,4%), "Аэрофлота" (-1,9%), "Московской биржи" (-1,6%), "МТС" (-1,3%), "Норникеля" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), ВТБ (-0,9%), расписки OZON (-0,8%), бумаги Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "НЛМК" (-0,3%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за "дивгэпа" "ЛУКОЙЛа" и "Северстали", индекс МосБиржи откатился ниже 2400 пунктов.

При этом, судя по индексу RSI (Relative Strength Index - индекс относительной силы), небольшой потенциал для снижения еще сохраняется. Поддержку могут оказать уровни 2380 и 2250 пунктов. Целью для возможного коррекционного роста все еще выступает отметка 2600 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ снизился под давлением дивидендных отсечек и общих негативных фундаментальных факторов.

Акции ПАО "Полюс" пытаются вернуться к росту после недавнего закрытия дивидендного реестра, хотя котировки золота проявляют краткосрочную слабость и стремятся к поддержке $2650 за унцию. Акционеры "Татнефти" и "ФосАгро" (+0,8%) ждут закрытия дивидендных реестров по промежуточным дивидендам. Кроме того, "ФосАгро" во вторник проводит совет директоров о бюджете на 2025 год, а также разработке стратегии развития на 2025-2030 годы.

Акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов стремятся к минимуму текущего года 6040 руб. при ухудшении сигналов дневного и недельного графиков. Стабилизация ниже поддержки 6250 руб. может предвещать движение к новым самым низким значениям с 2023 года и проверку на прочность отметки 6000 руб. со следующими поддержками 5880 руб. и 5700 руб. Перспектива выплаты дивидендов в условиях падения на всем российском рынке в целом, а также сдержанных цен на нефть ранее не смогла вернуть покупки в бумаги, а теперь следующих выплат, вероятно, придется ждать до второго квартала 2025 года, что в краткосрочной перспективе при прочих равных может ограничивать интерес к "ЛУКОЙЛу". Говорить об улучшении среднесрочных перспектив бумаг и предвещать их возвращение к историческому максимуму 8175 руб. может стабилизация выше сопротивления 7235 руб. (максимум ноября и район верхней полосы Боллинджера недельного графика), считает Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдается единства в настроениях. Участники ждут новых макроэкономических данных из США, а также подведения итогов заседания ФРС. Индекс МосБиржи ускорил снижение и закрепляется ниже 2400 пунктов в условиях перспективы ужесточения монетарных и фискальных условий в РФ. Участники пытались осуществлять точечные покупки под дивиденды, но веских поводов для оптимизма на рынке все еще нет, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций просел по индексам на фоне дивидендного "гэпа" в бумагах "ЛУКОЙЛа", который имеет вес в индексе более 18%. Приближающееся заседание Банка России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, также оказывает давление на широкий рынок акций. В фокусе инвесторов остаются ряд дивидендных отсечек, данные Росстата по недельной инфляции и аукционы Минфина. Главное событие недели - заседание ЦБ РФ в пятницу.

Лучше рынка выглядит финансовый сектор. Ключевая причина - смещение со стороны ЦБ РФ графика перехода крупнейших банков на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) собственными силами на полгода. "Полюс" торгуется в зеленой зоне на фоне ослабления рубля и вышедших днем ранее новостей о том, что в повестку СД включен вопрос о дроблении акций. Остаются под давлением продаж акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,1%, до 353,8 рубля), которые на фоне введения санкций к компании со стороны ЕС опускаются к уровням 2020 года, отмечает Федосов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", "на этой неделе у индекса МосБиржи нет шансов на восстановление вплоть до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. Тем не менее, любые позитивные новости в сфере геополитики послужат драйвером роста на горизонте нескольких недель".

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,2-0,4%, CAC 40 вышел в "плюс" на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,5%).

Трейдеры занимают осторожную позицию в отношении фондового рынка КНР, поскольку статданные говорят о слабости потребительского спроса в стране, несмотря на меры поддержки экономики. Розничные продажи в Китае в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее, сообщило накануне Государственное статистическое управление. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

В США розничные продажи в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%.

На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В пятницу Народный банк Китая также объявит размер процентной ставки LPR на ближайший месяц.

Рынки практически уверены в том, что ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

На прошлой неделе японский ЦБ дал понять, что ему необходимо больше времени для оценки статданных, чтобы принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

На нефтяном рынке во вторник цены вернулись к снижению на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $73,17 за баррель (-1% и -0,8% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,92 за баррель (-1,1% и -0,8% в понедельник).

Замедление розничных продаж в КНР в ноябре усилило опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Fix Price (-6,7%), акции "Трубной металлургической компании" (-5,4%), ПАО "Ютэйр" (-4,9%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-4,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (-3,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-3,6%), расписки "Эталона" (-3,6%), "АГ Кристалл" (-3,6%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (+16,8% и +8,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+4,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4,1%), SFI (+4%).

Акционеры "Лензолото" утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 1184 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Отсечка по дивидендам - 27 декабря 2024 года. Общая сумма выплат, по подсчетам, составит 1,35 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по московскому времени составил 55,97 млрд рублей (из них 10,62 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 7,79 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,04 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).