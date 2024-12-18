Экспорт Японии в ноябре вырос сильнее прогноза, импорт неожиданно упал

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в ноябре увеличился на 3,8% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,8%, сообщает Trading Economics. В октябре экспорт вырос на 3,1%.

Между тем импорт в прошлом месяце упал на 3,8%. Сокращение показателя было зафиксировано впервые с марта.

Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали подъем на 1%. В октябре импорт вырос на 0,4%.

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