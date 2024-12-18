Цены на нефть восстанавливаются после двухдневного спада

Brent подорожала до $73,23 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду после двухдневного спада, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени подорожали на $0,04 (0,05%) - до $73,23 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,72 (1%), до минимальных с 10 декабря $73,19 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,08 (0,11%) - до $70,16 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,63 (0,9%), до $70,08 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 по Москве в среду.

ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть.

Итоги заседания будут подведены в 22:00.