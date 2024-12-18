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Brent подорожала до $74 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в среду после публикации данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах за прошлую неделю.

К 18:57 февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,11%) - до $74 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,06 (1,51%) - до $71,14 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 934 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,18 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы бензина повысятся на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 108 тыс. баррелей после падения на 1,3 млн баррелей неделей ранее.

Также рынок ждет итогов двухдневного заседания ФРС, которые будут обнародованы вечером в среду. Участники рынка видят практически 100%-ю вероятность того, что регулятор понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение может способствовать росту экономики и спроса на нефть.

"Ралли на нефтяном рынке остается хрупким, и более общие макроэкономические факторы управляют движением цен, - сказала старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бэбин. - Предстоящее заявление Федрезерва, а также потенциальные изменения в экономической политике Китая станут ключевыми факторами, которые могут определить направление цен на нефть на среднесрочную перспективу".

Brent WTI Кушинг США Минэнерго Китай ФРС
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