Путин заявил, что РФ продолжит наращивать долю на мировом рынке СПГ, несмотря на санкции

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Санкции США против российской СПГ-отрасли (сжиженного природного газа) наносят ей ущерб, но Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг.

Он заявил, что санкции США являются способом недобросовестной конкуренции, и в конце концов это обстоятельство окажется вредным для самих Соединенных Штатов.

По словам Путина, США боятся конкуренции на рынке СПГ, и поэтому используют "средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции".

"Известная компания "НОВАТЭК" не является лидером, в других странах, в том числе в Штатах, производится больше этого СПГ. Но мы растем, но стараются помешать нам расти. Это недобросовестное средство сдерживания конкуренции", - сказал он.

"И это плохо в конце концов и для них (США - ИФ), потому что если они такими способами будут бороться с конкуренцией, неэкономическими способами, они утратят сами конкурентоспособность. Когда-нибудь. Да, это не будет завтра, но когда-нибудь это произойдет, если это будет продолжаться", - подчеркнул глава российского государства.

Путин признал, что санкции "мешают" и "создают проблемы", но выразил уверенность, что они не смогут "убить окончательно" (власти США прямо заявляли, что их цель - заморозить проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 2" - ИФ).

"Они нанесут нам какой-то ущерб, вред, но безусловно, также, как из других ситуаций при поставках энергоносителей, выйдем. Тем более что потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики все равно растут и будут расти. Это не наши данные -это данные мировых экономических институтов. Просто этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ", - резюмировал Путин.