Путину доложили о задержании в Словакии украинских диверсантов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил на "Прямой линии", что ему было доложено о задержании в Словакии группы украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики этой страны.

Он пообещал, что попросит российские спецслужбы "по партнерским каналам (...) чтобы запросили своих коллег" об этой ситуации.

"Мало того, что у нас теракты совершают - теперь и в европейские страны, - отметил Путин. - Кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор. Наш - развитие сотрудничества и мы будем добиваться своих целей".

Об этом президент сообщил, комментируя тему поставок газа в Европу через Украину. Он напомнил, что Киев был против продления транзитного контракта с "Газпромом", и добавил, что "Газпром" это "переживет".

Путин отметил, что санкции США против российской СПГ-отрасли (сжиженного природного газа) наносят ей ущерб, но выразил уверенность, что Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ.

Путин: "Прямая линия - 2024"