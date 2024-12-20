Жидков назначен председателем правления Мосбиржи до марта 2027 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" на заседании 20 декабря принял решение о продлении полномочий Виктора Жидкова в должности председателя правления до 31 марта 2027 года, говорится в сообщении торговой площадки.

В конце сентября пост председателя правления биржи покинул Юрий Денисов, возглавлявший ее с мая 2019 года. На эту должность на срок до 31 марта 2025 года был назначен Жидков, занимавший до этого пост руководителя Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Мосбиржи").