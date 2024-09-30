Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" досрочно с 30 сентября прекратил полномочия Юрия Денисова на посту предправления биржи, сообщила пресс-служба торговой площадки.

На период выбора и назначения нового предправления "Мосбиржи" площадку возглавит руководитель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

В связи с этим Наблюдательный совет НРД 1 октября рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя депозитария.

Как сказано в сообщении о существенном факте, Жидков назначен председателем правления биржи на срок со 2 октября 2024 года по 31 марта 2025 года.

"Решение о назначении нового председателя правления может быть принято в течение 6 месяцев. Врио главы НРД станет заместитель председателя правления НРД Екатерина Демушкина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи".

Денисов возглавил биржу в мае 2019 года, после отставки Александра Афанасьева (с формулировкой "в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных стратегией"). На этом посту он в итоге провел чуть меньше 5,5 лет, уступив своему предшественнику - Афанасьев руководил биржей на протяжении 7 лет.

Жидков был назначен председателем правления НРД в мае 2021 года, до этого, с 2009 года, он возглавлял инвестиционный банк "Веста".

В последнее время российский рынок организованной торговли перенес драматические изменения: из-за санкций амбициозный конкурент "Мосбиржи", "СПБ биржа", лишился львиной доли своего бизнеса, а сама "Мосбиржа" - возможности проводить торги долларом и евро, с которых когда-то и начиналась ее история.

После попадания "СПБ биржи" под американские санкции в ноябре 2023 года c поста ее гендиректора ушел Роман Горюнов, его сменил первый заместитель Евгений Сердюков.

"Мосбиржа" была включена в санкционный список США в июне 2024 года.