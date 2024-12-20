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Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу рванул вверх после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых (консенсус-прогноз предполагал ее рост до 23% из-за высокой инфляции), индекс МосБиржи подскочил выше 2500 пунктов.

К 13:31 индекс МосБиржи составил 2507,16 пункта (+3,8%), индекс РТС - 763,69 пункта (+3,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже растут в пределах 15%.

Лидируют акции АФК "Система" (+14,9%), "Т-Технологии" (+12,1%), ГК "Самолет" (+10,6%), МКПАО "ВК" (+10%), "Мечела" (+9,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,9%), "МТС" (+6,4%), "НЛМК" (+5,1%), "Норникеля" (+4,9%), Сбербанка (+4,6% и +4,1% "префы"), ОК "Русал" (+4,3%), "ЛУКОЙЛа" (+4,2%), ВТБ (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:31 составил 41,44 млрд рублей (из них 7,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,98 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,84 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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