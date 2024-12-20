Цены ОФЗ заметно растут после решения Банка России по ключевой ставке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) заметно растут в пятницу днем, при этом ценовой индекс гособлигаций RGBI, плавно снижавшийся в начале торгов, развернулся вверх и к середине торгов достиг отметки 100,6 пункта (+1,4% к закрытию предыдущего дня) после решения ЦБ РФ не повышать ключевую ставку и сохранить ее на уровне 21% годовых.

"Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Большинство аналитиков ожидало повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.