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Доходы американцев в ноябре выросли на 0,3%, слабее прогноза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре доходы населения США выросли на 0,3% к октябрю, сообщило Минторговли страны.

Расходы американцев увеличились на 0,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Bloomberg и Trading Economics.

В октябре, по пересмотренным данным, доходы увеличились на 0,7%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее, расходы - на 0,3%, а не на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в ноябре повысился на 0,1% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали подъема на 0,2% и 2,5% соответственно. В октябре помесячный рост составил 0,2%, годовой - 2,3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,1% м/м после роста на 0,3% месяцем ранее. Консенсус Trading Economics предполагал повышение на 0,2%.

В годовом выражении рост индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в ноябре остался на уровне 2,8%. Это максимальные темпы с апреля. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 2,9%.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Минторговли США ФРС
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