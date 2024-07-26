Расходы американцев в июне ожидаемо выросли на 0,3%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Расходы населения США в июне 2024 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,2%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов – на 0,4%.

В мае, согласно пересмотренным данным, как расходы, так и доходы населения США выросли на 0,4%. Ранее сообщалось о подъеме первого показателя на 0,2%, второго – на 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали замедления темпов роста до 2,5%.

Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.