Национализированный агрохолдинг "Покровский" сменил владельца

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Росимущество вышло из компании, управляющей краснодарским агроконцерном "Покровский", активы которого были переданы в казну по иску Генпрокуратуры РФ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Концерн "Покровский" – многопрофильный агрохолдинг, объединяющей более 35 предприятий в 5 отраслях на территории ЮФО. Специализируется на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве сахара, а также мясопереработке.

До 2023 года основным владельцем "Покровского" являлись бывший инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Андрей Коровайко и его партнер по бизнесу Аркадий Чебанов. В октябре 2023 года Лабинский городской суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о передаче активов "Покровского" в ведение Росимущества в связи с обвинениями в коррупции в адрес Коровайко и Чебанова. По данным суда, Коровайко несколько лет использовал служебное положение для захвата чужих бизнесов и создания своих, в чем также участвовали судьи Арбитражного суда Ростовской области.

После решения суда агроактивы "Покровского" были переданы под управление Росимущества, а управляющей компанией назначен "Агрокомплекс Лабинский". В декабре прошлого года генеральным директором компании стал Алексей Скоробогатов, более 10 лет работавший в предприятиях АПК, в том числе в "Черкизово" и "Деметра-Холдинге".

Согласно данным ЕГРЮЛ, 19 декабря новым собственником ООО "Агрокомплекс Лабинский" вместо Росимущества стала компания "Мегатэк", 99% которой принадлежит "БФ Прямые инвестиции".

Компания "БФ Прямые инвестиции" создана в 2018 году. По данным отчетности за 2020 год, 99% в капитале "БФ Прямые инвестиции" принадлежало компании "Бизнес-Финанс", которую на тот момент контролировал банк ВТБ. Однако актуальная структура собственности ни "БФ Прямых инвестиций", ни "Бизнес-Финанса" не раскрывается.

В ВТБ пока не ответили на запрос "Интерфакса". Росимущество не комментирует сделку. "Агрокомплекс Лабинский" также пока комментарий не предоставил.

Ранее пресс-служба агрокомплекса публиковала оценку, согласно которой стоимость его имущества, переданного государству, составляет примерно 100 млрд рублей.