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Агрокомплекс "Лабинский" в 2025 году удвоит инвестпрограмму до 4 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Агрокомплекс "Лабинский" (управляет активами бывшего концерна "Покровский") в 2025 году планирует направить на финансирование инвестпрограммы 4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на гендиректора агрокомплекса Алексея Скоробогатова.

Уточняется, что перспективы развития холдинга обсуждались на встрече губернатора края Вениамина Кондратьева с руководством агрокомплекса.

"В прошлом году на развитие мы направили 1,7 млрд рублей. В 2025 году удвоим нашу инвестпрограмму до 4 млрд рублей. Основную часть средств направим на обновление техники и модернизацию предприятий. Занимаемся улучшением содержания животных, увеличением надоев", - приводятся в сообщении слова Скоробогатова.

Как отметил Кондратьев, важно, чтобы каждое из предприятий холдинга продолжало развитие, увеличивало производство сельхозпродукции и выходило на новые рынки сбыта.

"У агрокомплекса 218 тыс. га. Это огромный земельный массив, каждый гектар которого должен приносить урожай, при этом - обрабатываться в соответствии с краевым законом о плодородии земель. (...) Сегодня холдинг объединяет 7 тыс. работников", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Агрокомплекс "Лабинский" - многопрофильный агрохолдинг, объединяющий более 35 предприятий в 5 отраслях на территории Южного федерального округа. Специализируется на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве сахара и мясопереработке.

До 2023 года основным владельцами "Покровского" являлись бывший инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Андрей Коровайко и его партнер по бизнесу Аркадий Чебанов. В октябре 2023 года Лабинский городской суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о передаче активов "Покровского" в ведение Росимущества в связи с обвинениями в коррупции в адрес Коровайко и Чебанова.

После национализации управлять активами холдинга стала компания "Агрокомплекс Лабинский". В конце 2024 года агрокомплекс приобрела группа ВТБ. В сообщении группы тогда отмечалось, что в 2024 году "Лабинский" продемонстрировал стабильные операционные результаты. Выросло производство продукции растениеводства (включая пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, сою и подсолнечник), в том числе озимой пшеницы - на 9%, озимого ячменя - на 29%. Суточный валовый надой впервые достиг 350 тонн в сутки, а удой на фуражную корову за год вырос в среднем на 8%, по предприятиям агрохолдинга - в диапазоне от 4% до 12%. Сахарный комбинат "Курганинский" переработал в 2024 году на 22% больше свеклы и выработал на 25% больше сахара.

ООО "Агрокомплекс "Лабинский" агрохолдинг "Покровский" Краснодарский край
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