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Путину представили концепцию филиала Эрмитажа, посвященного воинской славе РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе России.

"Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере.

"Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия", - сказал Песков.

"В дальнейшем через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю", - добавил он.

Здание Биржи на Васильевском острове в Петербурге передали Эрмитажу в 2014 году. В июле 2023 года Пиотровский сообщал, что в Бирже завершается первый этап реставрации. Предполагалось, что в здании будет находиться музей геральдики, оформленный большими батальными картинами. Окончание работ запланировано на 2027 год.

Дмитрий Песков Татьяна Голикова Эрмитаж Петербург Владимир Путин
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