Директор Эрмитажа анонсировал реставрацию всего комплекса зданий музея

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал реставрацию всего комплекса зданий музея, включая Зимний дворец.

"Мы приступаем к ещё одной великой теме - (...) большой эрмитажной реставрации. (...) Нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий - прошло много времени с тех пор, когда всё это было сделано. (...) Это большой проект, новый, который будет важен и теоретически, и научно", - сказал Пиотровский журналистам в четверг.

Среди объектов, которых, согласно планам, коснутся реставрационные работы, - главное здание Эрмитажа и Эрмитажный театр, уточнил заместитель гендиректора музея по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров.

"Мы сейчас готовим планы по серьёзной реставрации главного музейного корпуса комплекса (...). Нужно произвести реставрацию фасадов, нескольких залов, паркетов, которые очень сильно изнашиваются. Нагрузка антропогенная на музей невероятная, особенно сейчас, в сезон", - сказал Макаров.

Говоря о планах по восстановлению Эрмитажного театра, замгендиректора отметил, что работы должны быть выполнены в максимально короткий срок. "Нужно умудриться при проектировании и саму работу сделать так, чтобы он (театр - ИФ) был закрыт на минимальное количество времени", - поделился Макаров.

Он напомнил, что в прошлом году была закончена реставрация фасадов Меншиковского дворца - здания петровских времен и добавил, что сейчас разрабатывается проект реставрации плиточных комнат этого дворца, украшенных голландскими изразцами. "Очень сложный объект, он чрезвычайно сложен с точки зрения приспособления к современным музейным технологиям. Изразцами голландскими покрыто все, включая потолок. Поэтому сейчас у контрагента нашего подрядчика серьёзная задача - как этот интерьер отреставрировать так, чтобы он стал нормальным музейным комфортным интерьером", - сказал Макаров.

Другие подробности планируемых работ представители музея пообещали раскрыть позднее.