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Актрису Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в МХТ им. Чехова, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, сообщили в театре.

"Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоится 14 января. В 10:00 начнётся гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова (Камергерский, 3)", - говорится в сообщении.

В 13:00 пройдет отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах.

Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Добровольская скончалась 10 января после болезни.

Евгения Добровольская - советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького. В 1988-1989 - актриса Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 1989-1991 - актриса театра-студии "Современник-2". С 1991 года - актриса МХТ имени Чехова. Лауреат международных кинофестивалей в Кошалин (Польша, 1985) и "Звёзды завтрашнего дня" в Женеве (1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орёл" (2007). Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002), премии "Звезда Театрала".

Евгения Добровольская
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