Актрису Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище

Евгения Добровольская - советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького. В 1988-1989 - актриса Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 1989-1991 - актриса театра-студии "Современник-2". С 1991 года - актриса МХТ имени Чехова. Лауреат международных кинофестивалей в Кошалин (Польша, 1985) и "Звёзды завтрашнего дня" в Женеве (1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орёл" (2007). Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002), премии "Звезда Театрала".