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Умерла актриса Евгения Добровольская

Умерла актриса Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ, актриса театра и кино Евгения Добровольская скончалась на 61 году жизни, сообщили в МХТ им. Чехова, где служила актриса.

"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять... Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной", - сообщили в театре.

В театре отметили, что Добровольская прослужила в театре 33 года и сыграла на его сцене десятки главных ролей.

"Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны", - добавили в театре.

О времени и дате похорон в театре сообщат позже.

Евгения Добровольская – советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М. Горького. В 1988-1989 гг. – актриса Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 1989-1991 гг. – актриса театра-студии "Современник-2". С 1991 года – актриса МХТ имени А. П. Чехова. Лауреат международных кинофестивалей в Кошалин (Польша, 1985) и "Звезды завтрашнего дня" в Женеве (1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орел" (2007) и др. Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002), премии "Звезда Театрала".

Евгения Добровольская МХТ им. Чехова
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