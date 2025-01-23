Худрук и директор "Ленкома" будут совмещать новые должности с прежним местом работы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков будет совмещать руководство театром и "Центром драматургии и режиссуры", аналогично совмещать работу будет директор театра Дмитрий Берестов.

"Художественным руководителем театра станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. С августа 2016 года он занимает должность худрука в московском театре "Центр драматургии и режиссуры". (...) Панков будет совмещать руководство театром "Ленком" и "Центром драматургии и режиссуры", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Новым директором театра стал Дмитрий Берестов, который также продолжит управлять столичным "Театром на Юго-Западе".

Бывший директор театра "Ленком Марка Захарова", как уточнили в сообщении, Марк Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие.

Накануне сообщалось, что в "Ленкоме Марка Захарова" появилась должность президента и художественного руководителя театра.

Варшавер был директором театра с 1987 года. Прежним художественным руководителем театра был Марк Захаров, скончавшийся 28 сентября 2019 года. После его смерти художественного руководителя у театра не было.