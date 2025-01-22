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В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Дмитрий Варшавер назначен президентом театра, худруком - Владимир Панков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер назначен президентом театра, новым художественным руководителем театра стал Владимир Панков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

"В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" появятся должности президента и художественного руководителя. Президентом театра назначен Марк Варшавер, худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков", - сказал собеседник агентства..

Директором театра назначен Дмитрий Берестов, который ранее руководил "Театром на Юго-Западе".

Панков - актер, музыкант, режиссер, художественный руководитель "Центра драматургии и режиссуры".

Прежним художественным руководителем театра был Марк Захаров. Он умер 28 сентября 2019 года. После его смерти художественного руководителя у театра не было.

Варшавер был директором театра с 1987 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в театре "Ленком Марка Захарова" появилась должность президента театра.

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