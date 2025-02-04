Эрмитаж и Запретный город Китая создадут серию совместных выставок

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж, Национальный музей Китая и музей Гугун (расположены в Пекине) обменяются специалистами и совместно создадут серию экспозиций, сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский журналистам.

"У нас сейчас большой договор с музеем Запретного города, с Гугуном и с Национальным музеем Китая об обмене специалистами туда и сюда. Эти специалисты будут готовить серию больших выставок, которые мы будем делать как совместные и обменные - частично здесь, частично там", - сказал Пиотровский.

Так, совместно с Запретным городом запланированы выставки, посвященные императорским дворам. Тематика совместных экспозиций с Национальным музеем Китая еще не определена, добавил Пиотровский.

В целом Эрмитаж планирует серьезную совместную работу с коллегами из КНР, сказал он, в том числе по линии создания копий предметов из Дуньхуанских пещер на Шелковом пути.