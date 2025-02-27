Мединский возглавил Союз писателей России

Владимир Мединский Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский избран председателем - первым секретарем Союза писателей России (СПР), передает корреспондент "Интерфакса".

Кандидатура Мединского была поддержана делегатами на XVII внеочередном съезде Союза писателей России. Других кандидатов не было.

Перед началом голосования на съезде была принята новая редакция Устава организации, в соответствии с которым руководящая должность теперь называется - председатель - первый секретарь Союза писателей России.

Кандидатуру Мединского предложил председатель правления СПР Николай Иванов, который перед добровольно сложил с себя полномочия.

На съезде присутствовали режиссер и продюсер Никита Михалков, режиссер, продюсер, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, режиссер, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены "Мельников" (бывший театр Романа Виктюка) Константин Богомолов, спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, писатель, член СПР Александр Проханов и др.