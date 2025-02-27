Мединский возглавил Союз писателей России
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский избран председателем - первым секретарем Союза писателей России (СПР), передает корреспондент "Интерфакса".
Кандидатура Мединского была поддержана делегатами на XVII внеочередном съезде Союза писателей России. Других кандидатов не было.
Перед началом голосования на съезде была принята новая редакция Устава организации, в соответствии с которым руководящая должность теперь называется - председатель - первый секретарь Союза писателей России.
Кандидатуру Мединского предложил председатель правления СПР Николай Иванов, который перед добровольно сложил с себя полномочия.
На съезде присутствовали режиссер и продюсер Никита Михалков, режиссер, продюсер, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, режиссер, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены "Мельников" (бывший театр Романа Виктюка) Константин Богомолов, спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, писатель, член СПР Александр Проханов и др.
Общероссийская общественная организация "Союз писателей России" (СПР) позиционируется правопреемником Союза писателей РСФСР, основанного в 1958 году путём выделения из основанного в 1936 году Союза писателей СССР. В 1990 году из СПР выделилась либеральная группа "Апрель", а после распада СССР в 1991 году в противовес СПР был создан Союз российских писателей.
С декабря 1994 по февраль 2018 года СПР возглавлял доктор исторических наук, журналист и общественный деятель Валерий Ганичев.
На XV съезде СПР 15 февраля 2018 года председателем правления организации избран военный журналист, писатель, отставной полковник налоговой полиции Николай Иванов.
Согласно сообщению пресс-службы СПР, в 2022 году союз "первым и единственным из других литературных союзов открыто поддержал специальную военную операцию".